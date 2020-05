“Le nombre de décès des dernières 24h est le plus bas depuis un mois"

Quelque 178 malades du Covid-19 (4 de moins que la veille) ont été admis dans les hôpitaux du pays ces 24 dernières heures, ce qui porte à 3.609 le nombre total de patients hospitalisés actuellement. 293 autres patients ont par contre pu quitter l’hôpital.

Quelque 769 patients sont soignés en soins intensifs (soit 28 de moins que la veille), dont 517 bénéficient d’une aide respiratoire (soit 17 personnes en moins que lors du bilan précédent).

Le pays déplore cependant encore 111 nouveaux décès : 60 sont survenus en Flandre, 42 en Wallonie et 9 à Bruxelles. Cinquante-et-un ont eu lieu à l’hôpital et 60 en maisons de repos et de soins. Parmi les décès survenus en maisons de repos, 75% ont été confirmés positifs au Covid-19. Le nombre total de décès survenus en Belgique depuis le début de l’épidémie se situe maintenant à 7.594, dont 53% ont eu lieu en maisons de repos et 46% à l’hôpital. En milieu hospitalier l’ensemble des personnes défuntes étaient atteintes du coronavirus, tandis que pour les maisons de repos le chiffre total comprend les cas confirmés de Covid-19 et ceux qui sont supposés (pas testés).

Au cours des 24 dernières heures, 660 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été attestés à la suite d’un test, dont 131 en maisons de repos. Le total de personnes confirmées positives est maintenant de 48.519 dans le pays.

"Le nombre de décès recensés au cours de ces dernières 24 heures est clairement plus bas que le bilan quotidien de ces derniers jours et ces dernières semaines. Cela fait environ un mois que le nombre de décès n’avait plus été aussi bas", constatait le virologue Steven Van Gucht lors de la conférence de ce jeudi matin.

