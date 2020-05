De nouvelles pistes cyclables à Zaventem aussi

"Vu la situation, c’est le moment de dégager un budget pour investir dans ce genre d’infrastructure", souligne l’échevin des finances et du budget Bart Dewandeleer (CD&V). "Nous sommes en 2020, et ça prend un certain temps avant qu’un piste cyclable ne soit achevée. Mais nous espérons pouvoir offrir aussi vite que possible deux nouvelles pistes cyclables aux habitants".

Les deux nouvelles pistes se situeront sur la rue de Wezembeek/avenue Kennedy, et sur l’avenue du Tram.