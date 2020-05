L’Université d’Anvers interdit l’application Zoom: "Le risque de piratage est trop élevé"

En cette période de confinement, Zoom est devenu l’un des outils phares permettant aux gens de continuer de se voir par visioconférence. L’application est aussi bien utilisée dans le cadre professionnel que pour organiser des apéros en ligne ou toutes autres sortes de réunions, via un ordinateur ou d’un appareil mobil.

Depuis un certain temps, des doutes planent toutefois sur la sécurité de l’application et les éventuelles failles concernant la confidentialité. Face au risque de piratage, l’Université d’Anvers a ainsi décidé d’interdire l’utilisation de Zoom, et de supprimer le programme de ses ordinateurs.