Le coronavirus nous délivrera-t-il des embouteillages, ou est-ce que ce sera encore pire ?

"C’est ce que fait Bruxelles par exemple, où de nouvelles pistes cyclables vont voir le jour. Pour cela, il va falloir supprimer des bandes de stationnement ou de circulation. Si les mesures prises en faveur du vélo restent définitives, cela aura clairement un effet à long terme sur le comportement des navetteurs", souligne-t-il.

Hajo Beeckman évoque également le cas de Gand, qui a déjà fortement adapté son réseau à la circulation des vélos. La priorité est désormais la sécurité des cyclistes. La ville compte ainsi élaborer ses zones résidentielles, notamment le long de parcs, canaux et rivières, pour rendre les déplacements plus sûrs et plus agréables.

Les plus petites villes s’adaptent elles aussi. Bruges va par exemple lancer une phase expérimentale. "La ville craint qu’il y ait à nouveau trop de monde dans les rues étroites du centre, une fois que les magasins rouvriront. Les autorités ont donc décidé d’interdire la circulation automobile dans les rues commerçantes. Les piétons pourront ainsi marcher sur la route, alors que les trottoirs seront réservés pour les files d’attente devant les magasins", indique l’expert. D’autres plus petites villes flamandes, dont Courtrai et Ostende, envisagent d’adopter des plans similaires.