Le fossile de baleine trouvé dans le port anversois est une nouvelle espèce

Le squelette relativement complet d'Antwerpibalaena liberatlas fournit de nouvelles informations, notamment en ce qui concerne l'évolution du cou de l’animal marin. Celui-ci était rigide, mais pas autant que celui des baleines franches actuelles. Les paléontologues ont également pu constater que cette nouvelle baleine possédait des nageoires pectorales en forme de pagaie, encore une caractéristique des baleines franches récentes.

L'espèce mesurait entre 9,5 et 12 mètres, plus petite que les représentants actuels (15 à 20 mètres), "mais aussi que certaines baleines franches plus anciennes. L'évolution de la taille n'est donc pas linéaire, passant de baleines plus petites à des baleines plus grandes, mais se déroule de façon plus complexe", précise encore l'Institut royal.

Il n’est pas exceptionnel qu’un squelette de baleine soit retrouvé à Anvers. Le sous-sol anversois est en effet connu des scientifiques comme cimetière de baleines. Depuis plus de 150 ans on y déterre des restes, qui mènent parfois à une découverte importante. Comme en 2013 (photo).