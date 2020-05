Masques et gel hydroalcoolique seront vendus dans certaines gares

Dans le cadre de la première phase de déconfinement qui s'amorce le 4 mai, "un certain nombre de concessions présentes en gare ont indiqué qu'elles souhaitaient jouer un rôle dans la vente de masques et de gel hydroalcoolique, en plus de leur gamme de produits habituelle", a précisé Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Il s'agit notamment de librairies, commerces ou distributeurs automatiques.

À partir du 4 mai, les usagers de 12 ans et plus auront l'obligation de se couvrir la bouche et le nez dans les transports en commun. Les agents Securail contribueront au contrôle du port du masque et du respect de la distanciation sociale. Ils pourront dresser un procès-verbal aux personnes qui ne suivraient pas les règles, mais c'est la police qui reste la première responsable d'assurer le respect des mesures sanitaires. Ses services effectueront également des contrôles réguliers.

De plus, la SNCB s'est engagée à équiper d’ici lundi 4 mai de masques chirurgicaux l'ensemble de son personnel qui est en contact direct avec la clientèle, comme les accompagnateurs. Jusqu'à présent, ils travaillaient sans masque ou devaient les acheter eux-mêmes.

La SNCB présente les nouvelles mesures et recommandations à ses voyageurs depuis le 27 avril, sur son site internet et ses réseaux sociaux, mais aussi en gare.