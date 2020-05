Le festival de Dranouter va mettre des grands éviers à disposition des écoles

D’habitude, ces longs éviers avec plusieurs robinets sont utilisés sur le camping de Dranouter. Mais comme il n’y aura pas de festival de musique cet été et donc pas de festivaliers, ces éviers peuvent être utilisés d'une autre manière. Et l’enseignant Erik Sierens du VTI de Bruges en est très reconnaissant. "Ces grands éviers sont très pratiques pour les élèves, car ils sont très robustes. Ils sont normalement utilisés lors d'un festival, et survivront donc bien à un environnement scolaire. Ils sont également en acier inoxydable, donc faciles à nettoyer".

"Je pense qu'il n'est pas facile de trouver suffisamment de matériel disponible actuellement sur le marché de la location", déclare Bavo Vanden Broeck du Festival Dranouter. "J'ai entendu d’autres organisateurs de festivals dire que des demandes de prêt de matériel commencent également à leur parvenir. Les gens cherchent des solutions et c'est formidable que nous puissions les aider. Nous avons peut-être encore du matériel qui pourrait être utile, comme par exemple des petites tentes. Celles-ci peuvent éventuellement servir de salles de classe en urgence. Nous examinons ce que nous pouvons faire quelque pour les écoles".

L'école primaire de Nieuwkerke, dans le Heuvelland, et certaines écoles de Watou, près de Poperinge, pourront également recevoir ces éviers.

Le Festival de musique de Dranouter qui se déroule d’habitude durant le premier week-end d'août a été annulé cette année à cause de la crise du coronavirus. Environ 80.000 personnes se rendent traditionnellement dans le petit village de Dranouter, en Flandre occidentale, près de la frontière française. Dranouter est le plus grand festival folk en Europe. Chaque année, de grands artistes sont de la partie.