Le permis de conduire provisoire prolongé jusqu'à la fin de l'année en Flandre

Les examens de conduite reprendront par phases à partir des 18 et 25 mai, après avoir été suspendus depuis le 16 mars en raison de la crise du coronavirus. Le retard accumulé devra être rattrapé.

Vu qu'il est nécessaire de tenir compte des délais légaux pour suivre une formation ou passer un examen dans certains cas de figure, la ministre Peeters a décidé d'accorder un report jusqu'au 31 décembre. Les candidats ont donc suffisamment de temps pour prendre un rendez-vous plus tard cette année.

Afin de garantir la sécurité des employés et des clients, un certain nombre de mesures spéciales sont prises. Il est notamment explicitement demandé de ne venir à l'examen qu'avec le superviseur ou l'instructeur. Il est en outre obligatoire de porter un masque buccal, de payer avec une carte bancaire et de respecter strictement les mesures concernant la "distance sociale" et l'hygiène des mains.