Le SP.A plaide pour un "nouveau contrat social" après la crise du coronavirus

Quant au MR, "il travaille à l'élaboration d'un "pacte pour une société nouvelle" post-crise du coronavirus qui doit englober l'ensemble des entités fédérées et le pouvoir fédéral", a affirmé vendredi le président du Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez, tout en plaidant pour un Etat fédéral "efficace" et pour une réduction du nombre de ministres responsables des questions de santé au sud du pays.

"Nous ne pouvons plus rester avec neuf ministres de la santé dont six dans l'espace Wallonie-Bruxelles", encore dit M. Bouchez, jugeant cette situation "interpellante".

La Première ministre Sophie Wilmès (MR) a pour sa part jugé possible une "modernisation", une réforme de l'Etat belge, notamment à la lumière de la crise du Covid-19, "mais alors après".