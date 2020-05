Tom Hautekiet, l’illustrateur fidèle de Rock Werchter, est décédé

Le graphiste, illustrateur et musicien anversois Tom Hautekiet est décédé à l’âge de 50 ans. Il était surtout connu pour avoir créé le logo et les affiches du festival Rock Werchter. C’est lui aussi qui avait créé le dernier logo de Radio Eén (VRT) et le graphisme de la chaîne Canvas (VRT). Il avait aussi imprimé sa marque dans le monde du théâtre et de la musique, en Flandre.