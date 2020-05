Covid-19 : 82 décès et 128 nouvelles hospitalisations au cours des dernières 24 heures

Au cours des 24 dernières heures, 485 nouveaux cas ont encore été rapportés: 313 en Flandre, 128 en Wallonie et 44 à Bruxelles. Le total des cas confirmés s'élève désormais à 49.517.

Dans le pays, 3.111 patients sont actuellement hospitalisés. Depuis le 15 mars, 12.211 personnes sur les 15.519 à avoir été hospitalisées ont pu quitter l'hôpital et ont été déclarées guéries, dont 319 de plus au cours des 24 dernières heures.

Sur les 82 décès rapportés en ce lendemain de jour férié, 33 ont eu lieu à l'hôpital et 49 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 80% ont été confirmés par un test Covid-19. Le pays n'avait pas compté moins de 100 décès supplémentaires en 24 heures depuis fin mars.

Quant au total de 7.765 décès depuis le début de la crise, 46% ont eu lieu à l'hôpital, 53% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,4% à un autre endroit. Si les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés, ceux dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (16%) ou des cas suspects (84%). En outre, 20 décès ont été retirés à la suite de corrections envoyées par les différentes sources de données de Sciensano.

Entre début mars et le 1er mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques) s'élève à 260.996. Depuis le 10 avril, 138.588 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, dont 82.167 sur les membres du personnel (3% de cas positifs) et 56.421 sur les résidents (8% de cas positifs).

"Le nombre de cas sur notre territoire continue à augmenter.

Le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilise mais reste assez élevé", commente le SPF Santé publique sur le site info-coronavirus.be, qui invite à tenir bon et à suivre les mesures de sécurité.