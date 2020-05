Les masques chirurgicaux pourront être vendus dans les grandes surfaces

"Nous voulons évidemment assumer notre rôle sociétal", a réagi Dominique Michel, directeur général de la fédération du commerce Comeos, dans un communiqué. "C'est pourquoi nous considérons la vente de masques chirurgicaux comme une opération non commerciale.

Pour éviter l'achat de trop grands nombres, les ventes seront limitées par client.

De plus, la vente des masques aux clients se fera au prix coûtant, moyennant un léger supplément que nous reverserons intégralement à une bonne œuvre. En outre, nous voulons faire un effort supplémentaire en utilisant notre logistique pour approvisionner non seulement les citoyens mais aussi le personnel de santé. Plus précisément, nous allons fournir au gouvernement chaque semaine une quantité considérable de masques pour la réserve fédérale."