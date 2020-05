Les passagers de l’Eurostar et du Thalys devront aussi porter le masque

"A partir du 4 mai, les passagers devront porter des masques dans nos gares et à bord de nos trains, comme requis par les gouvernements français et belge", a indiqué la compagnie sur son site internet.

Les trains Eurostar continuent de traverser la Manche, mais avec une fréquence bien moindre à cause des restrictions de mouvement, des renforcements des contrôles et d'une moindre demande de la part des passagers.

Les voyageurs qui n'auraient pas le visage couvert pourraient être refusés à bord des trains ou soumis à des amendes de la part des autorités françaises ou belges.

La restauration à bord des trains et dans les gares a été annulée et les aides apportées aux passagers nécessitant assistance ne sont plus assurées, a précisé la compagnie.