Retour au travail ce lundi : Le témoignage de cinq Flamands sur leur sortie de confinement

Koen Cardon (41 ans) est impatient de reprendre son travail chez Volvo Trucks à Oostakker (Flandre orientale).

Depuis le 18 mars, il est au chômage technique et remplit ses journées en aidant ses enfants à faire leurs devoirs. "Il sera bon de sortir de ma bulle et de me retrouver dans un environnement différent. Que je puisse me concentrer sur autre chose que le travail scolaire des enfants". Lorsque Koen reprendra son travail à plein temps, il sera moins en mesure d'aider ses enfants et ne sait pas encore comment tout cela va se passer. "J'ai une fille de quatre ans qui est en deuxième année de maternelle et qui ne pourra pas encore retourner à l'école, peut-être devra-telle aller à la garderie. Et j'ai un fils qui est deuxième primaire et qui sera bientôt autorisé à retourner l'école. Mais on ne sait pas encore quand ni combien de jours".