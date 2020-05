Campagne : attention aux arnaques liées à la pandémie

La fédération du secteur financier Febelfin lance ce lundi une campagne pour répondre au sentiment d'insécurité des citoyens et à la multiplication des e-mails de phishing (ou hameçonnage) durant la crise du coronavirus. Les fraudeurs profitent de l'actualité pour tromper la vigilance des internautes lors de commandes en ligne ou d'opérations bancaires. Plusieurs personnalités connues (ou des sosies ?) prêtent apparemment leur visage à cette campagne en néerlandais et en français. En réalité, via la technique du deepfake (ou hypertrucage), qui réalise une synthèse d’images via l’intelligence artificielle, des photos de leurs visages ont été collées sur la vidéo du corps de nobles inconnus. Mais la supercherie est presque parfaite.