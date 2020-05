"Face à l’assouplissement des règles, il va nous être plus difficile de tenir le coup"

"Nous vivons actuellement la plus grande expérience comportementale du siècle", estime Omer Van den Bergh. "Les virologues disent constamment que tout dépend vraiment de notre comportement. Et malgré tout, ils continuent de compter sur leur intuition à ce sujet", constate-t-il.

Selon le prof de la KUL, chacun a tendance à faire une sorte d’analyse coûts-avantages dans son esprit. "Nous commençons alors à négocier avec nous-mêmes, afin de pouvoir finalement tout de même faire les choses que nous voulons faire", explique-t-il. Omer Van den Bergh plaide dès lors pour des contrôles moins strictes du respect des mesures, et pour une plus grande implication des citoyens en cas de nouvelles règles. "Au plus longtemps quelque chose est imposé, au plus il devient difficile de tenir", conclut-il.