Les tests de dépistage élargis aux personnes avec des symptômes du Covid-19

Les autorités avaient initialement décidé de ne tester que les patients sévèrement atteints par la maladie et les résidents ainsi que le personnel de maisons de repos, avant d'inclure tous les individus se présentant à l'hôpital pour des raisons non liées au coronavirus. Désormais, les personnes qui montrent des symptômes de la maladie seront elles aussi dépistées.

"Il est clair que quelqu'un qui a de la température et un syndrome grippal, qui tousse et qui a des difficultés à respirer est quelqu'un qui a peut-être le coronavirus", a exposé Yves Van Laethem. "Il faut donc étendre les tests à des symptômes beaucoup plus nuancés, comme la perte du goût et de l'odorat, un état de fatigue extrême accompagné de fièvre et des douleurs musculaires", a-t-il ajouté, demandant à la population de toujours d'abord téléphoner au médecin traitant.

Le porte-parole interfédéral a, par ailleurs, affirmé que la Belgique est actuellement en mesure de mener entre 15.000 et 20.000 tests quotidiens. "La capacité de 25.000 tests par jour ne devrait pas poser de problème dans les jours qui viennent et une montée en puissance sera possible", si le nombre de personnes présentant des symptômes venait à augmenter.