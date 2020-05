Un nouveau gouvernement après la crise sanitaire? "Et si vous cessiez de vous chamailler"

Dans les coulisses de la sphère politique, on évoque de plus en plus la formation d’un gouvernement majoritaire en septembre, maintenant que la crise du coronavirus est relativement sous contrôle. "Il se pourrait que quelque chose bouge en juin, une fois que les pouvoirs spéciaux sont derrière nous", indique le journaliste politique de la VRT, Ivan De Vadder. "Mais, s’il vous plaît, faites que ça se déroule d’une autre façon. On se passera volontiers des chamailleries de ces dernières années".