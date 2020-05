Covid-19 : 97 décès et 84 nouvelles hospitalisations au cours des dernières 24 heures

Depuis le 15 mars, 12.441 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris, signale encore le SPF Santé publique.

Par ailleurs, 8.016 décès ont été rapportés, en lien avec l'épidémie de Covid-19, soit une augmentation de 97 défunts en 24 heures. Cinquante-sept de ces nouveaux décès ont eu lieu à l'hôpital et 40 dans une maison de repos et de soins. Parmi ces derniers, 62% ont été confirmés par un test de laboratoire. Les décès en établissement hospitalier sont eux tous confirmés.

Sur les 8.016 personnes qui ont succombé au coronavirus, 46% ont péri à l'hôpital, 53% dans une maison de repos et 0,4% à un autre endroit. Au total, 18% des morts survenues en maisons de repos et de soins ont été confirmées tandis que les autres sont qualifiées de "cas suspects" (82%).

Sur les dernières 24 heures, 242 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été confirmés, ce qui porte le total à 50.509. Plus de la moitié des nouvelles contaminations (150) ont été enregistrées via les canaux classiques tandis que 92 infections ont été détectées en maisons de repos et de soins. Au total, 456.194 tests ont été effectués depuis le début de l'épidémie, dont 15.494 ces dernières 24 heures.

Si les chiffres sont synonymes d'espoir ces derniers jours, "le nombre de cas sur notre territoire continue à augmenter (et) le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilise, mais reste assez élevé", prévient le SPF Santé publique. "Tenez bon et suivez les mesures générales, prenez soin de vous et des autres", conclut-il.