Dès la semaine prochaine, les piétons devront tenir leur droite sur le Meir à Anvers

L'une des règles imposées par la ville sera de marcher du côté droit dans les principales rues commerçantes comme le Meir. "Nous indiquerons le sens de la marche avec des flèches au sol", explique l’échevin des Classes Moyennes. "Si tout le monde marche dans la même direction, personne ne se croisera et cela permettra de garder un mètre et demi de distance", estime Koen Kennis dans l’émission "Start Je Dag" (VRT).

La métropole veut également éviter les longues files d'attente devant les magasins. "Nous ne nous attendons pas à une reprise immédiate le 11 mai, mais nous avons demandé aux magasins de mettre en place des files d'attente sur le côté droit du magasin, dans le sens de la direction de la marche. S'il y a beaucoup de monde, le personnel du magasin pourra demander aux clients de revenir à un autre moment", ajoute Koen Kennis.

Dans les rues commerçantes plus étroites, telles que la Nationalestraat et la Kammenstraat, il sera plus difficile de faire passer les clients en respectant les règles de distanciation. "Là, nous pouvons voir si nous pouvons temporairement sacrifier quelques places de parking pour faire plus de place", déclare l’échevin anversois.