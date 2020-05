Hausse du chômage dans toutes les provinces flamandes

Par rapport à avril 2019, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de plus de 21.000 unités. C'est la deuxième hausse du chômage en Flandre, après mars (+1,3%), et elle s'explique sans ambages par la crise du coronavirus et les mesures strictes de confinement que l'épidémie a entrainées.

Le taux de demande d'emploi atteignait fin avril 6,54%, contre 5,8% il y a un an.

La hausse du chômage s'est produite dans toutes les provinces du nord du pays et dans toutes les catégories d'âge. En Flandre occidentale, le bond atteint même près de 20%.