Le secteur de l’événementiel tire la sonnette d’alarme : 1 entreprise sur 4 confrontée à des difficultés financières

Le secteur de l’événementiel ne parvient pas à garder la tête hors de l’eau. D’après une étude de la Haute école Karel de Grote Hogeschool, en raison du confinement, environ 25 % des entreprises du secteur connaissent déjà des problèmes financiers.

"La situation ne fera qu'empirer, plus le confinement durera longtemps", déclare Bruno Schaubroeck, qui est porte-parole de la task force qui a été mise en place depuis par le secteur événementiel.

"Quelque 3 000 entreprises sont actives dans notre secteur et environ 80 000 personnes y travaillent", poursuit Bruno Schaubroeck. "Depuis le début de la crise, il y a déjà eu une perte cumulée d'environ 5 milliards d'euros". Et le porte-parole a une vision sombre de l'avenir. "Car après six mois de fermeture, ces 25 % passeront à 75 %."

"Deux saisons sont déjà perdues pour notre secteur. Et pour l'automne, notre troisième saison, il n'y a pas encore de certitude" ajoute-il.

Et ce sera difficile. "Car même si les entreprises peuvent se remettre au travail, il faudra encore quelques mois avant qu'il y ait vraiment des événements, car il faudra plus de temps pour les organiser. C'est pourquoi nous demandons dès maintenant une perspective pour sortir de la crise".