Pour combiner garderie et réouverture des cours, les écoles font appel aux communes et entreprises

Si les écoles rouvrent leurs portes le 15 mai en Flandre à une partie de leurs élèves, pour leur donner cours selon les nouvelles règles de distanciation sociale et de sécurité sanitaire pour éviter la propagation du coronavirus, elles auront des difficultés à combiner l’accueil des enfants concernés au maintien de la garderie pour les enfants qui ne peuvent rester seuls à la maison. C’est ce qu’indiquait ce mardi matin à la VRT Lieven Boeve, directeur du réseau d’enseignement catholique. Il estime que les entreprises, les villes et communes, mais aussi des organismes qui assurent l’accueil pendant les congés scolaires devront aider les écoles à organiser l’accueil d’urgence d’enfants dont les parents doivent travailler et n’ont personne pour les garder. Le gouvernement flamand a finalement décidé ce mardi d'aider financièrement les communes qui aideront à organiser des garderies.