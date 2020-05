Le geste des opérateurs télécom : les coûts des appels du centre de traçage du Covid-19 réduits

Base, Orange Belgium, Proximus, Scarlet, Telenet et Voo ont décidé de réduire les coûts des appels et SMS passés par le centre d'appel Covid-19 Track & Trace, destiné à tracer le coronavirus en Belgique, annonce mardi Proximus dans un communiqué. Les frais de terminaison et d'interconnexion ne seront pas facturés. La décision vaudra "aussi longtemps que ce centre d'appel est nécessaire pour lutter contre la pandémie Covid-19".