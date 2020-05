Une première banque alimentaire pour animaux à Gand

La première banque alimentaire pour animaux à Gand ouvrira ses portes samedi. "C’est un peu plus tôt que prévu", indique Mieke Van Camp de l’association Hugs with Tails, qui a pris cette initiative. "Nous avons constaté qu’il y a un grand besoin de nourriture pour animaux de compagnie actuellement, et nous avons donc décidé de ne pas attendre".

"Je m’attends à ce que beaucoup de gens viennent à la nouvelle banque alimentaire", indique Van Camp. "On pourra parler de succès, bien que ce mot ne soit pas vraiment bien choisi. Il n’y a pas lieu de se réjouir que beaucoup de gens aient besoin de pareille initiative. Par le biais de messages postés sur Facebook, je vois souvent dans quelle situation désespérée certaines personnes se trouvent. Elles achètent d’abord de la nourriture pour leurs enfants et elles-mêmes, puis seulement pour leurs animaux de compagnie. Je suis ravie que nous puissions les aider".