Aveugles et malvoyants demandent aux magasins de tenir compte d’eux

Faire les magasins en cette période de coronavirus doit être possible pour tout le monde, déclare ce mercredi Zicht op cultuur, la plate-forme flamande pour les aveugles et malvoyants (ZOC-SBPV). Alors que tous les magasins vont pouvoir rouvrir leurs portes lundi 11 mai, les villes et communes se préparent afin d'y mettre en place les mesures de distanciation sociale. Les marquages au sol sont dessinés, les mesures de distance sont affichées et il est demandé de se rendre seul dans les magasins (exception : un adulte peut être accompagné d’un enfant de moins de 18 ans et une personne avec un handicap peut être accompagnée). Ces mesures ne tiennent néanmoins pas compte des aveugles et malvoyants, dénonce la plate-forme Zicht op cultuur.