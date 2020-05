"Il n’a pas été décidé que les compétitions sportives pouvaient reprendre le 1er août"

"Le football est un sport de contact, et il n'a pas été dit que le football pouvait reprendre à partir du 1er août", a expliqué Jan Jambon, le ministre-président flamand, à l'issue de la conférence de presse du Conseil National de Sécurité mercredi.

"Pour ce qui est de la reprise des entraînements et des événements sportifs à l'extérieur, elle se fera avec les gouvernements régionaux compétents et sur base des travaux et nous espérons pouvoir donner un calendrier un peu plus précis en fonction des différentes phases", avait déjà indiqué la Première ministre.