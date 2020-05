Le concours Reine Elisabeth de piano reporté d’un an

Les chaînes culturelles de la VRT - Klara en radio et Canvas en télévision - retransmettent normalement chaque année les épreuves finales du Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique. C’est d’ailleurs là l’une des originalités du Concours dans le monde. Cette année, cela aurait eu lieu la semaine du 25 au 30 mai.

A la place du Concours reporté à 2021, elles proposeront "La semaine de la Reine" (radio) et "Les plus beaux moments du Concours" (télévision), deux programmes qui parleront de l’histoire et des coulisses du "Reine Elisabeth", comme l’appellent les Belges. Afin de recréer tout de même un peu cette atmosphère toute particulière des finales du Concours, qui enchante les mélomanes.

Dans "La semaine de la Reine" (‘De Week van de Koningin’), Radio Klara proposera du lundi au vendredi, sur l’étendue de tous ses programmes, diverses facettes du Concours musical : des concerts mémorables, des nouvelles de lauréats qui sont devenus célèbres, des anecdotes des éditions passées du prestigieux concours.

En télévision, l’émission "Les plus beaux moments du Concours" (‘Het mooiste van de Wedstrijd’) de Canvas.be (VRT NU) proposera chaque soir deux concerts légendaires du Reine Elisabeth. Et pas seulement de ses éditions de piano, mais aussi celles pour le violon, le chant et le violoncelle.