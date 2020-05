Un membre de la famille du prince Laurent touché par le coronavirus

Un proche du Prince Laurent a été touché par le coronavirus. Un membre de sa famille a été infecté, mais est à présent rétabli. Le prince l’a confirmé à nos collègues de la VRT. Pour des raisons de respect de la vie privée, il préfère néanmoins ne pas dire qui est tombé malade. Le prince lui-même fait partie du groupe à risque et il affirme être très prudent. "Nous ne sortons que pour faire du sport, et cela avec un masque et des gants", a expliqué le frère du Roi.