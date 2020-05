Un pont sur cinq en mauvais ou très mauvais état en Flandre et à Bruxelles

Björn Rzoska (Groen) a posé une question parlementaire à la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open VLD). Celle-ci a confirmé les chiffres et a également ajouté à que le nombre d'employés chargés de surveiller les ponts avait diminué de moitié en dix ans.

La liste des ponts flamands en très mauvais état s'allonge chaque année. En 2017, ils étaient 28. En 2020, il y en a 44. Lorsque les ponts sont très endommagés, le béton s'effrite, des fissures, des affaissements et de la rouille apparaissent, selon le rapport de Groen. La majorité de nos ponts ont été construits dans les années 60 ou 70 et ont donc plus d'un demi-siècle.

"C'est typique de la façon dont la Flandre gère ses infrastructures", explique Björn Rzoska. "Chaque ministre de la mobilité connaît le problème et le repousse. Presque aucun budget ne lui est consacré".

L'entretien et la réparation des ponts ne devraient pas être un sujet qui est renégocié chaque année, pense-t-il. "Un budget fixe devrait être établi pour cela dans toutes les législatures".

Björn Rzoska regrette également que le nombre d'inspecteurs des ponts en mauvais état ait fortement diminué ces dernières années. Selon les chiffres de l'Agence flamande des routes et de la circulation, il y avait encore plus de 38 équivalents temps plein en 2010 et seulement 20 en 2019.