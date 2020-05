Covid-19 : le nombre d’hospitalisations repasse sous la barre des 100

Entre début mars et le 6 mai, 290.077 tests ont été effectués par les laboratoires du centre national de référence ainsi que les autres laboratoires cliniques, précise Sciensano dans son rapport épidémiologique quotidien. À ceux-ci s'ajoutent les 203.248 tests réalisés dans les maisons de repos et autres collectivités résidentielles depuis le 10 avril, précise l'Institut scientifique de santé publique.

Sciensano spécifie les tests réalisés dans les maisons de repos et autres collectivités: 102.846 ont été effectués sur des travailleurs et 100.032 sur des résidents. S'y ajoutent 370 tests provenant de "personnes extérieures aux maisons de repos et autres collectivités résidentielles".



Dans le détail, 3% des membres du personnel et 5% des résidents ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. La proportion est plus importante chez ceux qui présentaient des symptômes, mais tout de même 2% des travailleurs et 4% des résidents asymptomatiques ont été testés positifs.



La Belgique compte désormais 51.420 contaminations avérées au coronavirus, dont 51% en Flandre, 32% en Wallonie et 10% à Bruxelles. Même si la capacité de dépistage a été augmentée, cette donnée ne reflète pas la propagation réelle du virus dans le pays car l'ensemble de la population n'est pas testée.