Décret d’urgence : l’année scolaire peut durer jusqu’au 7 juillet, pour les délibérations

Les écoles auront ainsi la possibilité d’adapter leur règlement, par exemple en ce qui concerne les examens. C’est important, étant donné que la période d’examens avant les vacances de Pâques n’a pu avoir lieu en raison du confinement des élèves à la maison. L’adaptation du règlement scolaire permettra aux établissements de ne pas être confrontés à des procédures judiciaires en raison de la suppression de la période d’examens.

L’année en cours pourra aussi être allongée, uniquement pour permettre des délibérations et proclamations de résultats. Les cours et examens peuvent être organisés jusqu’au 30 juin, et les enseignants pourront être sollicités jusqu’au 7 juillet pour les délibérations et les proclamations. C’est une possibilité qui est donnée aux écoles, pas une obligation, souligne le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA).

Impossible de savoir maintenant combien d’écoles auront recours à cette possibilité qui leur est accordée. D’après Koen Daniëls (N-VA), spécialiste en matière d’enseignement : "Les réseaux d’enseignement ont en tous cas appelé à donner cours aussi longtemps que possible. Les écoles peuvent aussi choisir d’étendre la période de délibérations et proclamation au vendredi 3 juillet".

Quant aux inscriptions pour l’année scolaire 2020-21, elles ne peuvent avoir lieu dans les écoles, mais par contre de façon numérique via courriels contenant photo et signatures. Pour l’enseignement spécial, les inscriptions peuvent se faire sur base d’un rapport provisoire.

Grâce au décret d’urgence, l’enseignement pour adultes pourra maintenant être donné entièrement à distance. Le règlement actuel n’autorisait qu’un enseignement en classe, ou une partie en classe combinée à des cours en ligne.