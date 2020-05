Dès le 18 mai, les visites dans les maisons de repos pourront partiellement reprendre

Les visites dans les maisons de repos pourront reprendre partiellement en Flandre dès le 18 mai, a indiqué ce jeudi la task force Covid-19 Zorg (Soins). Un résident pourra ainsi recevoir la visite d'une seule personne, si possible toujours la même, pendant une demi-heure. Ce sont les maisons de repos et soins qui auront cependant le dernier mot sur la possibilité d'organiser des visites ou non.