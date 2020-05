L’hôpital Klina de Brasschaat connait un pic tardif de patients Covid-19

L’AZ Klina constate que le Covid-19 est encore loin d’être combattu. Le nombre de patients qu’il accueille quotidiennement avec des symptômes du nouveau coronavirus augmente en effet de façon significative. Il souligne qu’il est donc important de rester très prudent.

"Lorsqu’il y a eu un pic de cas de contaminations dans le Limbourg et puis en Campines, la situation était très calme chez nous", indique Joanne De Roeck de l’AZ Klina. "Notre pic à nous est donc arrivé plus tard. C’est pourquoi nous appelons la population à rester très prudente, à suivre à la lettre les recommandations du gouvernement et à prendre soin des plus vulnérables".

Sur les réseau sociaux, un médecin de l’AZ Klina lance même un appel personnel au respect des règles de distanciation sociale et de précaution sanitaire, parce que le nombre de contaminations n’atteint que maintenant un pic dans la région de cet hôpital anversois. Il raconte la surcharge de travail à laquelle le personnel hospitalier est actuellement confronté.