La police ne fera plus de contrôles spécifiques sur la raison des déplacements

"La police compte sur le bon sens de la population", a déclaré Nico Paelinck, président de la Commission permanente de la police locale à la VRT. "Nous optons pour une approche différente. Les contrôles corona feront partie des contrôles de notre fonctionnement normal".

"Lors de contrôles d’alcoolémie dans le cadre de nos campagnes BOB, nous allons également vérifier si toutes les personnes dans un véhicule vivent bien sous le même toit. Mais les contrôles stricts comme ces dernières semaines : nous ne les ferons plus, cela n'est pas possible, et ce n'est pas non plus notre objectif".

"Contrôler l'ensemble de la société, ce n'est pas notre but. Nous comptons sur le bon sens des gens. Nous sommes dans la phase suivante. La police va se concentrer davantage sur l'interdiction des rassemblements. Nous allons vérifier, par exemple, le port du masque dans les transports en commun, et nous allons voir si la réouverture des magasins se déroule buien, nous allons aussi surveiller les transports vers les clubs de sport ainsi que les excursions d'une journée.

En ce qui concerne nos frontières nationales, nous restons en étroite consultation avec nos collègues des Pays-Bas et de la France".