Un syndicat de policiers dénonce les bandes de jeunes qui défient les forces de l'ordre en période de confinement

A Bruxelles, les policiers sont de plus en plus souvent confrontés à des bandes de jeunes qui se retournent contre eux lorsqu'ils interviennent pour interdire les rassemblements. Alors que, par ailleurs, les autorités locales demandent aux forces de l'ordre de ne pas intervenir. C'est ce qu’a déclaré, ce jeudi, Vincent Houssin, du syndicat de policiers VSOA, dans "De ochtend" sur Radio 1 (VRT). Pour Vincent Houssin, le fait que certains mandataires locaux se rangent du côté de ces bandes de jeunes est un problème plus grave que la violation de l'interdiction de rassemblement.