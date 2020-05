Le virologue belge Peter Piot "conseiller spécial" de la présidente de la Commission européenne

Le virologue belge Peter Piot (photo archives) a été désigné conseiller spécial de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur les questions relatives au coronavirus et à la pandémie de Covid-19. C’est ce qu’annonce l'exécutif européen ce jeudi. Le médecin et microbiologiste flamand, spécialiste du Sida et de l’Ebola, notamment, faisait déjà partie d'un groupe d'experts créé par la Commission pour la guider scientifiquement dans cette crise du coronavirus.