Les demandeurs d’asile attendent des semaines dans la rue de pouvoir s’enregistrer à l’Office des étrangers

La crise sanitaire a obligé l'Office des étrangers (OE) à adapter sa façon de travailler. Seules les demandes d'asile sur rendez-vous sont encore enregistrées. Un formulaire en ligne a été rédigé dans cette perspective, pour tenter d’éviter qu'un groupe important de personnes viennent se poster devant le Petit Château à Bruxelles.

Trois semaines après le début du confinement, un papier a été affiché à la porte du Petit Château. Il indique - en français, néerlandais et anglais - que les personnes "souhaitant demander une protection internationale doivent solliciter un rendez-vous auprès de l’Office des étrangers" via un lien repris sur ce papier. Mais pas tous les demandeurs d’asile comprennent l’une des trois langues et ont accès à l’internet, pas tous disposent d’une adresse mail pour recevoir un rendez-vous, précisait à la VRT Geert Bossaerts de l’organisation Vluchtelingenwerk Vlaanderen, qui vient en aide aux demandeurs d’asile.

Selon l'OE, ledit formulaire - en français et en néerlandais - a été rempli à 1.091 reprises le mois dernier. Dans ce nombre, il y a des doublons, ce qui signifie qu'on arrive au total à 879 demandes effectives. Et puisque tout le monde ne peut être reçu en même temps au Petit Château, il n'y a encore eu que 350 invitations envoyées, aboutissant à la visite de 270 personnes. Comme le prévoit la loi, celles-ci ont aussi reçu à manger, une possibilité de se laver et une place dans un centre d’accueil.

"Le système d'enregistrement en ligne fonctionne mais les règles de distanciation valent évidemment pour nous aussi", explique Geert De Vulder de l'Office des étrangers. Selon lui, il serait difficile d'accueillir plus de gens. "L'infrastructure au Petit Château est ce qu'elle est".