Secondes résidences : "Les bourgmestres de la côte doivent suivre les directives fédérales"

Les bourgmestres côtiers avaient prévu d'accueillir les résidents secondaires à la côte à partir du 18 mai. Cependant, le Conseil national de sécurité a décidé de reporter cette décision au 8 juin au plus tôt. Entretemps, plusieurs bourgmestres de communes balnéaires ont fait remarquer que cette règle ne peut plus être appliquée.

Le bourgmestre de Middelkerke (Flandre occidentale), Jean-Marie Dedecker (indépendant), a même appelé à la désobéissance civile. Jeudi, à la Chambre, il s’est dit furieux parce qu’il n’avait pas reçu de réponse de la Première ministre Sophie Wilmès à propos du retour des résidents secondaires dans leurs logements au littoral. "A partir du 18 mai, la police dans ma commune n’effectuera plus aucun contrôle des résidents secondaires. Vous pouvez les faire faire par la police fédérale", menaçait Dedecker (photo ci-dessous) en s'adressant à la Première ministre.

"Nous voulons tous sortir de cette crise le plus rapidement possible. C'est pourquoi tout le monde doit obéir aux règles fédérales", a rétorqué le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, en fin de soirée. Tout en reconnaissant qu'il soit difficile de faire la distinction entre les visites familiales et les visites des résidents secondaires.

"C'est certainement difficile, et je n'appelle pas à une chasse aux sorcières. Mais annoncer dès maintenant qu'il n'y aura pas de contrôles ou même appeler les résidents secondaires à venir à la côte est carrément irresponsable. Les règles fédérales doivent être respectées par tous, y compris par les bourgmestres des zones côtières."

Si nécessaire, le gouverneur pourra intervenir et demander l'aide de la police fédérale. "Les zones de police locales ont fait un bon travail de surveillance jusqu'à présent, et je suppose qu'elles vont continuer à le faire", concluait Decaluwé.