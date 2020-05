Des barrières sur la rue Neuve pour créer deux sens de circulation

Dans les magasins eux-mêmes, et notamment dans la galerie City 2 qui se trouve au bout de la rue Neuve, des mesures spécifiques ont également été prises.



La gérante d'un magasin de cosmétiques a accueilli le bourgmestre et l'échevin ainsi que la presse, samedi matin, pour en parler. "Les clients vont être accueillis à l'entrée et il leur sera expliqué comment ça se passe à l'intérieur. Ils ne pourront par exemple pas utiliser les 'testers'. Nous, nous avons travaillé sur un parcours pour que les clients ne se croisent pas", a-t-elle notamment expliqué.



"Les magasins sont très bien organisés et des mesures ont été prises au niveau de la galerie, notamment un accès limité au parking, du gel hydroalcoolique à l'entrée... Je crois qu'on est paré pour lundi", a également déclaré Dominique Michel, CEO de Comeos.