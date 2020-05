"La Seconde Guerre mondiale influence encore les choix politiques d'une partie des Flamands"

En effet, dans une partie de la population néerlandophone, les collaborateurs ont été historiquement dépeints comme des victimes d'une action anti-flamande.



La collaboration et le soutien à l'amnistie sont jugés comme plus morales et acceptables que du côté des francophones. Ceux-ci ont généralement et jusqu'à présent perçu les collaborateurs comme des criminels et des traîtres.