Moins de 80 nouvelles hospitalisations, 76 personnes décédées ces 24 dernières heures

En 24 heures, 25.410 tests ont été rapportés, pour un total de 540.643 depuis le début de l'épidémie. La Belgique compte 52.596 contaminations avérées, soit 585 de plus en 24 heures. 232 des nouvelles contaminations ont été rapportées via l'étude dans les maisons de repos. "La tendance des nouvelles infections est en baisse et diminue de 2 à 3% par jour", relève le SPF Santé publique.