Pour De Wever, un autre confinement n’est pas une option: "la prochaine quarantaine sera celle des malades"

Pour le leader de la N-VA et bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever, une réitération des mesures prises durant la crise sanitaire n’est pas une option. "Historiquement, la quarantaine est une méthode appliquée aux malades, et non pas aux personnes en bonne santé", a-t-il commenté lors du débat. "C’est la première fois que des personnes en bonne santé ont été enfermées".

"Evidemment, nous n’avions pas le choix", souligne Bart De Wever. "Nous ne pouvions pas tracer ou tester les gens. Si nous pouvons désormais le faire, la quarantaine deviendra celle des malades et des contaminés, et non celle des personnes en bonne santé qui doivent, elles, continuer de faire tourner l’économie".

Et de prévenir : "Nous sommes aujourd’hui dans un no man’s land monétaire. Si nous faisons la même chose face à une deuxième vague, on pourrait vivre la plus grande crise de tous les temps".