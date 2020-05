Un quart des prestataires de soins n’a toujours pas suffisamment de matériel pour se protéger

"En outre, le personnel soignant signale un manque de matériel de base pour les soins. Ce chiffre est nettement supérieur pour les soins à domicile et dans les centres d'hébergement. Le manque d'oxygène a également été avancé par 18% des prestataires actifs dans les centres de soins résidentiels. Par ailleurs, 7% des prestataires de soins à domicile signalent une pénurie de médicaments palliatifs", détaille-t-il. Vingt-sept pour cent indiquent également ne pas avoir la possibilité de dépister les patients potentiellement infectés.



Près de neuf infirmiers sur 10 (87%) disent ne pas être encore prêts à réduire les mesures dans leur environnement de travail et la moitié des infirmiers et aide-soignants n'ont pas confiance dans l'approche adoptée par les autorités pour gérer cette crise.