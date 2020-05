L’Islande remporte le concours en ligne de l’Eurovision, la Belgique arrive cinquième

L’Eurovision 2020 devait se tenir cette semaine à Rotterdam. Pour la première fois en 65 ans, il a toutefois dû être annulé, à cause de la crise sanitaire. L’évènement a donc été reporté à l’année prochaine, aux Pays-Bas. Tous les participants devront proposer une nouvelle chanson.

Face à ce report, 21 sites de fans de l’Eurovision ont décidé d’organiser un concours alternatif en streaming. Tout comme lors des autres éditions, le gagnant a été désigné à 50% par un jury professionnel, et à 50% par le vote du public.

Deux demi-finales se sont tenues la semaine dernière, regroupant au total 41 pays. 26 d’entre eux ont été sélectionnés pour la finale, qui s’est déroulée hier soir.

L’Islande a récolté le plus de points (434 au total) pour son titre "Think about this". Elle est suivie de la Lituanie et de la Russie. "Release me", du groupe belge Hooverphonic, a obtenu 278 points et une jolie 5e place.

Regardez ci-dessous les titres proposés par l'Islande et la Belgique: