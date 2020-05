Bilan Covid-19: le nombre de personnes en soins intensifs repasse sous la barre des 500

Au total, 231 personnes ont pu quitter l'hôpital au cours des 24 dernières heures, il reste 2.222 personnes hospitalisées dans le cadre d'une contamination au nouveau coronavirus en Belgique.



Moins de 300 personnes (297) nécessitent une assistance respiratoire, et 33 une oxygénation par membrane extracorporelle (ecmo).



Au cours des dernières 24 heures, 83 nouvelles admissions - 22% d'entre elles concernaient des résidents de maisons de repos ou de soins - et 75 décès supplémentaires ont été rapportés. Parmi les nouveaux décès, 38 ont été signalés dans des maisons de repos et 71% de ceux-ci ont été confirmés par un test covid.



Jusqu'à présent, 8.656 décès au total ont donc été rapportés: 4.292 (50%) en Flandre, 3.028 (35%) en Wallonie, et 1.336 (15%) à Bruxelles.



Sur les dernières 24 heures, 485 nouvelles contaminations ont en outre été confirmées, dont 161 en MR et MRS, portant le total de cas officiels à 50.081.