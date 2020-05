"Le vrai risque, ce n’est pas l’étranger au supermarché, mais bien la famille et les amis"

Depuis ce dimanche, les Belges ont à nouveau la possibilité d’avoir un peu plus de contacts sociaux. Depuis le plateau de l’émission dominicale ‘De Zevende Dag’ (VRT), le virologue Steven Van Gucht met toutefois la population en garde : "les amis et la famille sont les personnes en qui on a confiance, et on devient pour le coup automatiquement un peu plus intime", souligne-t-il. Steven Van Gucht estime dès lors que les proches constituent les contacts les plus risqués en cette période de pandémie.