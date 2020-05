A Westerlo, un drone contrôle si les clients respectent les règles de distanciation

"Chers clients, nous sommes ravis de vous revoir. Nous vous demandons de conserver en permanence 1,5 mètre de distance avec d’autres personnes, même sur le parking. Merci de respecter les règles de sécurité". C’est le message que diffuse le drone de surveillance qui survole depuis ce lundi le centre commercial Westelpark à Westerlo. Il s’agit de rappeler aux clients les mesures de sécurité sanitaire indispensables pour le bon déroulement de la réouverture des commerces ce 11 mai en Belgique, au terme de près de deux mois de confinement général.

"Les drones sont plus efficaces que les humains", estime Jan De Nys de Retail Estates. "Ils sont plus mobiles et peuvent être facilement être envoyés partout. Nous espérons pouvoir ainsi contrôler l’affluence des clients".

Les avis de ces clients sont partagés quant à l’utilisation de drones. "C’est une très bonne idée, cela donne un sentiment de sécurité", estime l’un d’entre eux. "Il n’est jamais mauvais de rappeler les règles aux gens. Aussi longtemps que l’on n’envoie pas des drones pour distribuer des amendes", rétorquait un autre client.