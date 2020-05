Covid-19 : "Aux soins intensifs, les admissions diminuent de 5% chaque jour"

Au total, 8.707 personnes ont déjà succombé au nouveau coronavirus en Belgique, depuis le début de l’épidémie, indiquaient ce lundi matin le Centre de crise et le SPF Santé publique dans leur conférence de presse commune. Au cours des dernières 24 heures, 62 patients sont décédés des suites du Covid-19 : 35 ont succombé à l’hôpital et 26 dans une maison de repos et soins.

Soixante nouveaux patients ont été admis à l’hôpital avec des symptômes de coronavirus au cours des 24 dernières heures. Il y a, à l'heure actuelle, encore 2.222 personnes hospitalisées, dont 478 en soins intensifs. 299 d’entre eux ont besoin d’une assistance respiratoire.

D’autre part, 55 personnes ont pu quitter l’hôpital depuis dimanche matin. Depuis le milieu du mois de mars, cela fait un total de 13.697 patients qui ont ainsi été jugés guéris.