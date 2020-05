Il est "extrêmement important" que le nombre de reproduction de base reste sous 1

Le R0 était, dimanche, de l'ordre de 0,7 à 0,8, d'après le porte-parole interfédéral de lutte contre le coronavirus Yves Van Laethem (photo). "Ce chiffre est moins précis que d'autres que nous avons eus, il est lié au fait que le R0 est basé sur un calcul dans lequel intervient le nombre d'hospitalisations et quand celles-ci diminuent, on ne peut plus donner un chiffre aussi précis qu'il ne l'était auparavant".

Avec la réouverture des magasins et la multiplication des contacts entre les personnes, le R0, s'il avait diminué jusqu'à atteindre le seuil de 0,6 au début du mois, pourrait cependant encore changer. "Ce qui est extrêmement important à suivre, c'est bien sûr son évolution et tout spécialement le fait qu'il ne dépasse pas 1, c'est-à-dire que toute personne ne contamine pas plus d'une autre personne, si elle était infectée", a ajouté le porte-parole. "C'est l'observance des mesures prises et une bonne détection des contacts qui doit permettre de garder ce chiffre en dessous de 1", a précisé l'infectiologue.

Des mesures que le porte-parole du Centre de crise, Benoit Ramacker, a rappelées : parmi celles-ci il y a le port du masque dans l'espace public et la limitation du nombre de personnes présentes simultanément dans les magasins (un client par dix mètres carrés). Il est également toujours demandé aux clients de venir faire leurs courses seuls, de ne pas rester plus de trente minutes dans le magasin et de privilégier les boutiques proches du domicile ou du lieu de travail.

Une foire aux questions ainsi que des conseils et tutoriels relatifs à la prévention contre le Covid-19 sont consultables sur le site info-coronavirus.be.